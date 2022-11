Corea del Nord: Pyongyang registra la razza canina Pungsan come patrimonio intangibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coppia di cani donati dal leader della Corea del Nord Kim Jong-un all'ex presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, è al centro di un'aspra polemica politica in Corea del Sud. La vicenda si è imposta all'attenzione della cronaca nazionale la scorsa settimana, quando Moon ha pubblicamente rinunciato alla custodia dei cani e di uno dei loro cuccioli, dopo aver accusato l'amministrazione dell'attuale presidente, Yoon Suk-yeol, di aver tagliato gli stanziamenti pubblici a copertura dell'alimentazione e delle spese veterinarie degli animali. Moon aveva ricevuto in dono la coppia di cani bianchi Pungsan - una pregiata razza di cani da caccia indigena della Corea del Nord - nel 2018, in occasione della sua storica visita a Pyongyang. I cani, ufficialmente classificati come proprietà di Stato, sono stati affidati a Moon al termine del suo mandato presidenziale, all'inizio di quest'anno, dopo l'approvazione di un emendamento ad hoc per consentire la cura di doni di Stato viventi - piante e animali - all'esterno degli Archivi presidenziali. La scorsa settimana, però, l'ufficio dell'ex presidente ha annunciato che Moon non intende più accudire i cani, dal momento che l'amministrazione presidenziale in carica rifiuta di finanziare i relativi costi. (segue) (Git)