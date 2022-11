Corea del Nord: Pyongyang registra la razza canina Pungsan come patrimonio intangibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato pubblicato su Facebook, l'ufficio di Moon ha definito "inspiegabile" la decisione della presidenza sudcoreana di dare il via libera al rifinanziamento delle spese, recentemente presentata dal ministero dell'Interno; l'ex presidente sudcoreano avrebbe espresso rammarico, evidenziando il legame affettivo maturato con gli animali negli ultimi anni. Il dicastero, dal canto proprio, ha confermato tramite una nota di non aver rinnovato una voce di spesa mensile da 2,5 milioni di won - circa 1.810 dollari - che oltre a cibo e visite veterinarie, finanziavano anche l'assunzione di personale dedito alla cura dei cani. L'ufficio del presidente Yoon ha replicato a Moon ieri, accusando quest'ultimo di essersi voluto far carico personalmente dei cani e di avervi rinunciato spontaneamente, e sostenendo che l'amministrazione presidenziale non abbia mai interrotto i colloqui in merito al finanziamento delle spese. L'ex presidente Moon Jae-in ha incontrato personalmente il leader nordcoreano Kim Jong-un in tre occasioni, durante una breve stagione di rilancio delle relazioni intercoreane coincisa con l'amministrazione del presidente Usa Donald Trump. Tale stagione si è interrotta nel 2019, col fallimento del secondo vertice tra Trump e Kim, ed è stata seguita negli ultimi anni da un progressivo aumento della tensione nella Penisola coreana sino ai ripetuti lanci di missili effettuati da Pyongyang negli ultimi mesi. (Git)