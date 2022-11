Myanmar: la giunta scarcera 6mila prigionieri, inclusa l'ex ambasciatrice britannica Brown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo militare del Myanmar ha annunciato la scarcerazione di circa 6mila prigionieri arrestati a seguito del golpe di febbraio dello scorso anno, inclusi alcuni detenuti di alto profilo, come l'ex ambasciatrice britannica Vicky Brown e un documentarista giapponese. La giunta ha decretato un perdono collettivo in occasione della Giornata nazionale del Myanmar che cade oggi, 17 novembre. Tra i prigionieri politici che beneficiano della grazia ne figurano anche alcuni di alto profilo: l'ex ambasciatrice britannica Brown, l'ex consulente australiano della consigliera di Stato deposta Aung San Suu Kyi, Sean Turnell, e il regista giapponese Toru Kubota. Brown, ambasciatrice britannica nel Paese dal 2002 al 2006 e direttrice del Myanmar Centre for Responsible Business (Mcrb), era stata arrestata all'inizio di quest'anno assieme al marito, l'artista birmano Htein Lin. Turnell, invece, era stato arrestato immediatamente dopo il golpe, sulla base della Legge sui segreti di Stato. Il documentarista giapponese Kubota era stato arrestato a luglio nel corso di una manifestazione antigovernativa a Yangon, e condannato a 10 anni di reclusione con le accuse di sedizione e di violazione della legge sulle comunicazioni elettroniche. Dal golpe dello scorso anno la giunta birmana ha arrestato più di 16mila persone. (segue) (Inn)