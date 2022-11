Francia-Australia: Macron, offerta cooperazione sui sottomarini resta valida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron, a Bali in occasione dell'annuale summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), ha dichiarato oggi che l'offerta di cooperazione francese all'Australia sui sottomarini "resta sul tavolo". Il presidente francese, che ha incontrato ieri il primo ministro australiano Anthony Albanese a margine del vertice del G20 a Bali, in Indonesia, ha ricordato che l'offerta riguarda sottomarini a propulsione convenzionale, e non nucleare, come quelli oggetto dell'accordo di sicurezza "Aukus" con Stati Uniti e Regno Unito. (Fim)