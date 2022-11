Qatar: Macron, non politicizzare lo sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato le polemiche in merito all'imminente Coppa del mondo di calcio Fifa in Qatar, sollecitando a "non politicizzare" lo sport. "Penso che lo sport non debba essere politicizzato. Queste domande vanno poste in fase di assegnazione dell'evento", ha detto il capo dello Stato francese, che si trova a Bangkok per l'annuale summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Macron ha commentato così le polemiche in merito al costo climatico e in termini di diritti umani in corso a pochi giorni d'inizio dall'evento sportivo. (Fim)