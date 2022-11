Brasile: Macron favorevole a organizzare prossima conferenza Onu sul clima in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso pieno sostegno alla proposta del presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, di organizzare la prossima conferenza mondiale sul clima in Amazzonia. "Vorrei fortemente una Cop in Amazzonia, e sostegno pienamente questa iniziativa del presidente Lula", ha dichiarato il capo dello Stato francese, che si trova a Bangkok per l'annuale summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). (Fim)