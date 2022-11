Filippine: vertice Apec, presidente filippino Marcos prevede "buoni progressi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., si è detto convinto che il 29mo incontro della Cooperazione economica Asia-Pacifico in corso in Thailandia produrrà "buoni progressi". Marcos, che è giunto a Bangkok ieri sera in vista dell'incontro dei leader dell'Apec, in programma domani, ha dichiarato che sarà "un onore" poter rappresentare le Filippine in tale importante foro di dialogo: "l'importanza di questa regione per noi e il resto del mondo non può essere enfatizzata", ha detto il presidente, aggiungendo di voler presentare agli altri leader regionali l'agenda economica della sua amministrazione, inclusi i piani di trasformazione digitale e sviluppo sostenibile. (segue) (Fim)