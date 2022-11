Filippine: vertice Apec, presidente filippino Marcos prevede "buoni progressi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aprire, connettere, equilibrare” è il tema della Settimana dei leader economici dell’Apec, i cui lavori si svolgono nel Centro nazionale congressi regina Sirikit della capitale thailandese. Oggi è in programma l'incontro dei ministri, mentre il 18 e il 19 novembre si incontreranno i leader. L’Apec è un forum intergovernativo, istituito nel 1989, di cui fanno parte 21 membri dell’anello del Pacifico: Australia, Brunei, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Perù, Russia, Singapore, Stati Uniti, Taiwan, Thailandia e Vietnam. Ad oggi il forum rappresenta circa il 38 per cento della popolazione mondiale, il 48 per cento del commercio e il 62 per cento del prodotto interno lordo. (Fim)