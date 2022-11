Ucraina: Georgieva (Fmi), conflitto "primo fattore negativo" per l'economia mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina è il "singolo fattore negativo più importante" per l'economia mondiale. Lo ha dichiarato la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, in una intervista concessa all'emittente televisiva "Cnbc". "Qualunque cosa crei più insicurezza è ovviamente dannosa per le prospettive di crescita e per la risposta alle necessità e alle aspirazioni dei popoli in ogni luogo", ha detto la direttrice del Fondo, commentando la caduta di due missili nel territorio della Polonia, lo scorso martedì. Nel corso dell'intervista, Georgieva si è congratulata con l'Indonesia per la presidenza del G20, che ieri ha concluso a Bali il suo vertice annuale. La direttrice del Fondo ha sottolineato che l'importanza dell'evento non sta tanto e solo nella sua dichiarazione finale, quanto nel fatto che si sia discusso in maniera approfondita di "problemi molto pressanti" come l'inflazione globale e l'insicurezza energetica e alimentare. "Ho ascoltato attentamente le dichiarazioni (dei leader presenti al vertice), ed è incoraggiante che queste siano le questioni su cui ci stiamo concentrando", ha detto Georgieva. (Was)