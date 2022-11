Usa Biden non prenderà parte al vertice Apec in Thailandia, al suo posto la vicepresidente Harris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, rappresenterà la prima potenza mondiale al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in programma domani e sabato a Bangkok, in Thailandia. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, spiegando che Biden - reduce dai vertici dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e del G20, tenuti in Cambogia e Indonesia, rientrerà negli Usa per partecipare al matrimonio della nipote. "La vicepresidente si confronterà con i leader thailandesi e i rappresentanti della società civile, per riaffermare e rafforzare l'alleanza Usa-Thailandia e per discutere la nostra cooperazione su una serie di questioni", ha detto la portavoce. (Was)