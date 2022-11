Usa: Biden, pronto a lavorare con chiunque per il bene dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni di medio termine della scorsa settimana hanno dimostrato la forza della democrazia statunitense. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, commentando la vittoria dei repubblicani alla Camera dei rappresentanti. “I cittadini hanno respinto le idee di coloro che negano il risultato elettorale del 2020 e sostengono la violenza a fini politici: la volontà del popolo ha prevalso”, ha detto, congratulandosi con i repubblicani per aver conquistato la maggioranza alla camera bassa del Congresso. “Il nostro futuro è troppo promettente per rimanere bloccato da dibattiti di natura politica: sono pronto a lavorare con chiunque sia disposto a fare il bene dei cittadini”, ha concluso. (Was)