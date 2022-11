Usa-Corea del Sud: si riunisce a Seul il gruppo di lavoro bilaterale sulla minaccia di Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei governi di Stati Uniti e Corea del Sud si sono incontrati oggi a Seul per la seconda riunione del gruppo di lavoro bilaterale sulla minaccia cibernetica rappresentata dalla Corea del Nord. La delegazione Usa, riferisce una nota, è stata guidata dal vice del rappresentante speciale per la Corea del Nord, Jung Pak, mentre i rappresentanti sudcoreani dal direttore generale del ministero degli Esteri di Seul per gli affari nucleari, Lee Taewoo. Le due delegazioni hanno discusso le iniziative avviate a livello privato e nel campo internazionale per contrastare la minaccia di Pyonyang. (Was)