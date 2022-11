Usa: leader Repubblicani alla Camera McCarthy non si esprime su candidatura di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dei Repubblicani alla Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthty, ha rifiutato di esprimersi in merito alla Candidatura dell'ex presidente Donald Trump alla Casa Bianca in vista delle elezioni 2024. Alla domanda di alcuni giornalisti in merito al suo sostegno alla candidatura, il deputato si è limitato a replicare: "Voi siete pazzi". Ieri McCarthy ha commentato anche il discorso con cui Trump ha annunciato martedì la sua terza candidatura alla Casa Bianca, definendolo "un gran discorso". (Was)