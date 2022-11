Corea del Nord: Pyongyang registra la razza canina Pungsan come patrimonio intangibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha registrato la razza canina Pungsan, originaria di quel Paese, come patrimonio culturale intangibile. Lo hanno annunciato oggi i media di Stato nordcoreani, proprio mentre in Corea del Sud due esemplari di Pungsan donati dal leader nordcoreano animano una polemica politica. Nel 1956 la Corea del Nord aveva elevato la razza canina allo status di "monumento naturale", e nel 2014 Kim lo aveva indicato come "cane nazionale". (segue) (Git)