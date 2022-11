Usa: Yellen, fallimento Ftx dimostra necessità di una regolamentazione adeguata per le criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bancarotta dichiarata la settimana scorsa dalla piattaforma di criptovalute Ftx, e i relativi impatti sugli investitori, dimostrano ancora una volta la necessità di una adeguata regolamentazione del settore. Lo ha detto in una nota la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen. “Nel corso dell’ultimo anno, il dipartimento del Tesoro ha lavorato insieme alle autorità regolamentari per identificare i principali rischi legati al mercato delle criptovalute: tra questi figurano la mancanza di trasparenza e numerosi conflitti di interesse”, ha detto, sottolineando la necessità di intervenire tempestivamente per risolvere i suddetti rischi. (Was)