Ucraina: governo Ungheria, “cattivo esempio” da Zelensky con dichiarazioni su missile caduto in Polonia

- I leader mondiali devono esprimersi “in maniera responsabile” in casi come quello accaduto in Polonia, dove i frammenti di un missile proveniente dalla confinante Ucraina hanno ucciso due persone. E’ quanto dichiarato da Gergely Gulyas, capo dell’ufficio del primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban. "In una situazione del genere, i leader mondiali parlano in modo responsabile", ha detto Gulyas secondo il quale il presidente ucraino, accusando subito i russi, ha dato “un cattivo esempio". Gulyas ha infine lodato “l'atteggiamento prudente” di Polonia e Stati Uniti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva detto in precedenza che il missile che ha colpito la Polonia “non è assolutamente ucraino”.(Kiu)