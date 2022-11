Usa: Biden, legge su matrimoni tra persone dello stesso sesso rafforza le tutele dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini statunitensi hanno il diritto di sposare la persona che amano. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, commentando in una nota l’approvazione al Senato della proposta di legge per tutelare a livello federale i matrimoni tra persone dello stesso sesso. “Il voto bipartisan di oggi rappresenta un altro passo avanti per proteggere questo diritto: il Respect for Marriage Act farà sì che le coppie Lgbtqi+ siano tutelate dalla legge federale, garantendo una maggiore sicurezza dopo che la Corte suprema ha abolito il diritto costituzionale all’aborto”, ha detto, esortando il Congresso ad inviare il disegno di legge sulla sua scrivania al più presto. (Was)