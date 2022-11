Usa: la democratica Karen Bass sarà la prossima sindaca di Los Angeles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante democratica Karen Bass sarà la prossima sindaca di Los Angeles: si tratta della prima donna afroamericana ad essere nominata per l’incarico. Stando alle ultime proiezioni, Bass si avvia a battere il suo avversario repubblicano, Rick Caruso. La futura sindaca ha già servito come presidente dell’Assemblea statale della California, nel 2008. Durante la sua campagna elettorale, ha puntato molto sulle minoranze afroamericane e latine nello Stato e nel Paese, dedicando particolare attenzione al tema della criminalità e dell’abuso di sostanze stupefacenti come il crack. (Was)