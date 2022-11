Aerospazio: Meloni, Italia si conferma ancora una volta all'avanguardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo assistito con emozione al lancio di Artemis 1, la missione senza equipaggio diretta all’orbita lunare che apre nuove vie all’esplorazione spaziale. Come presidente del Consiglio, sono orgogliosa del contributo fornito all’impresa dall’ingegno italiano che, grazie all’Agenzia spaziale italiana e all’industria nazionale, ha fornito e realizzato parte importante delle tecnologie del modulo di servizio che garantisce il supporto alla missione. L’Italia si conferma ancora una volta nazione all’avanguardia nei settori tecnologicamente più sviluppati, con un ruolo di prima linea nel settore dei viaggi spaziali. La missione rappresenta anche un segnale di speranza nelle capacità delle nazioni di cooperare per raggiungere e superare insieme nuove frontiere". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Com)