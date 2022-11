Famiglia: Fratoianni (Avs), a palazzo Chigi lascino perdere crociate oscurantiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sentenza del Tribunale di Roma "rende giustizia alle famiglie arcobaleno, rispettando diritti e dignità delle persone. Ed ecco subito i sepolcri imbiancati e gli oscurantisti che albergano ora a palazzo Chigi mettono le mani avanti". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Lascino perdere le loro crociate ideologiche - conclude il parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra - e pensino piuttosto ai problemi veri del Paese a cui non riescono a dare risposte". (Com)