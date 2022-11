Università: Gualtieri, per 30 anni Roma Tre progetti che completeranno rigenerazione ex-mattatoio Testaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Non c’è modo migliore di festeggiare i 30 anni dell’Università Roma Tre che presentando i progetti che completeranno la rigenerazione dell’ex-mattatoio a Testaccio, con altri 7 padiglioni che verranno ristrutturati e diventeranno spazi pregiati di cultura e sapere. Lo scrive, suoi social, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Oggi siamo ad un punto di svolta, con la conclusione di un progetto ambizioso e imponente che adesso va a gara e che non solo riqualificherà un intero quadrante strategico della città, ma sarà anche un grande spazio di ritrovo, di incontro, di vita per studenti, visitatori e cittadini. Il piano prevede la ristrutturazione completa dei padiglioni assegnati a Roma Tre, anche con la realizzazione della Biblioteca delle Arti, e poi la ristrutturazione degli ex Frigoriferi per aule e servizi, la creazione di un grande laboratorio-falegnameria, e di spazi per docenti e studenti del Dipartimento di Architettura. Un luogo immenso, di oltre 85.000 mq, dove creatività, innovazione, arte e cultura potranno intrecciarsi in un’alleanza virtuosa con Università, Accademia e Palaexpo. Insomma un polo vivo di cultura, di creatività ma anche di cittadinanza attiva. E questo grazie al grande impegno di tutti gli attori coinvolti, all’investimento dell’Università di Roma Tre, al contributo del Comune di Roma, anche attraverso i Fondi Pnrr, al ruolo prezioso della Soprintendenza, del Primo Municipio e degli Assessorati. Un grande lavoro di squadra che lascerà alla nostra città un’eccezionale opera di rigenerazione e riqualificazione urbana nel nome dell’arte, dell’innovazione e della cultura, di cui essere orgogliosi", conclude. (Rer)