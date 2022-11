Lazio 2023: il centrosinistra sospende i giochi, a D'Amato il compito di ricucire con il M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giochi sospesi e ad Alessio D'Amato il compito di provare ad allargare la coalizione al M5s, in vista delle prossime elezioni regionali del Lazio. E' quanto deciso dal tavolo del centrosinistra che oggi si è riunito nella sede del Pd Lazio. Convocato dal segretario regionale, Bruno Astorre, all'indomani della ratifica di D'Amato a candidato del Pd alla presidenza, con il sostegno del Terzo Polo, il tavolo è stato sospeso, per l'ennesimo tentativo, ormai quasi disperato, di provare a ricucire un dialogo con Giuseppe Conte e quindi riproporre l'alleanza del "campo largo", contro un centrodestra che, altrimenti è nettamente favorito. Secondo un sondaggio Winpool circolato oggi Alessio D'Amato – l'unico nome certo finora in campo – sarebbe al 38 per cento. Se a sfidarlo, nel centrodestra, ci fosse il presidente della Croce rossa, Francesco Rocca, D'Amato perderebbe la competizione per 2,5 punti percentuali. Il 40,5 per cento degli elettori che hanno partecipato all'indagine infatti voterebbe per Rocca. Stefano Fassina, esponente di Leu e tra i fondatori del Coordinamento 2050 che strizza l'occhio al Movimento 5 stelle, invece, ottiene il 12,9 per cento delle preferenze. (segue) (Rer)