Lazio 2023: il centrosinistra sospende i giochi, a D'Amato il compito di ricucire con il M5s (2)

- Il tavolo di coalizione del centrosinistra "si è determinato con una sospensione perché noi, almeno il Pd, affideremo ad Alessio D'Amato, il compito di tenere e allargare il campo della coalizione" al M5s, "vicino ad Alessio ci saranno tutti i vertici nazionali e regionali del Pd - ha detto il segretario del Partito democratico del Lazio, Bruno Astorre, a termine della riunione -. Visto che abbiamo fatto una scelta è giusto che sia il candidato presidente a prendere un'iniziativa - ha spiegato -, con le forze politiche della coalizione del centrosinistra e del campo largo per provare a costruire un'alleanza programmatica". Nel caso di un diniego la responsabilità, tengono a sottolineare le forze del centrosinistra, è da attribuire allo stesso Conte. "Sia chiaro - ha sottolineato Astorre - che se non si costruisce è responsabilità del Movimento 5 stelle. Il tema sono i programmi - ha proseguito -. Quello che noi abbiamo scritto al livello regionale è stato concordato tutto anche con il livello regionale dei 5 stelle. Quel programma è ottimo quindi a partire dal quel programma noi pensiamo si possa costruire un campo largo per sconfiggere la destra. Purtroppo il livello regionale dei 5 stelle è stato smentito da Giuseppe Conte". Per quanto riguarda le eventuali primarie, Astorre ha spiegato che c'è la disponibilità, ma solo se se servono per allargare il campo. (segue) (Rer)