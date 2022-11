Lazio 2023: il centrosinistra sospende i giochi, a D'Amato il compito di ricucire con il M5s (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A scalpitare, in queste ore, però sono principalmente i gruppi della sinistra civica e radicale: Alleanza Verdi-Sinistra, +Europa-Radicali, Demos, Sinistra civica ecologista, Psi e il Movimento civico di sinistra Pop. Nella base dei gruppi, composta da molte realtà civiche, la fuga in avanti del Pd a chiudere l'accordo con il Terzo polo non è piaciuta ai più. Così tutti i leader a oggi non escludono, nel caso in cui saltino le primarie e l'alleanza con il M5s, di poter correre da soli o di cercare una convergenza con il partito di Conte. "Prendiamo atto delle scelte del Pd, legittime ma attualmente insufficienti a fare una proposta vincente per la regione Lazio. La palla è a D'Amato ascolteremo le sue parole. A oggi per noi è insoddisfacente il perimetro dell'alleanza perché in queste condizioni non si compete, come dimostrano i sondaggi. (segue) (Rer)