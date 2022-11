Lazio 2023: il centrosinistra sospende i giochi, a D'Amato il compito di ricucire con il M5s (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro appello è di riaprire il dialogo programmatico anche coi 5stelle e quindi a tutto il campo largo. Senza pregiudiziali né sul programma né sui nomi, per tornare competitivi e non lasciare la regione alla destra", dice Claudio Marotta di Sce, forza politica che fa capo all'europarlamentare Massimiliano Smeriglio. Stessi toni in Europa verde: "Abbiamo chiesto con forza che si riapra il dialogo con il Movimento 5 stelle, a livello locale e nazionale, perché lasciare il Lazio in preda alla destra senza combattere e da irresponsabili. Abbiamo chiesto di fare un confronto programmatico con il M5s non eludendo alcun tipo problema - ha spiegato -. Sul termovalorizzatore si può rimettere in campo la proposta di una commissione formata dal governo". Si dice soddisfatta della sospensione del tavolo di confronto anche Marta Bonafoni di Pop, il cui nome era stato proposto anche per un ticket con D'Amato: "Una scelta che condividiamo e necessaria per rilanciare il percorso. Dobbiamo salvaguardare il lavoro portato avanti negli ultimi due anni di governo regionale, costruendo ponti per favorire una coalizione larga; per questa ragione è opportuno attivare una delegazione con il Movimento 5 Stelle per comprendere realmente le possibilità di collaborazione". (Rer)