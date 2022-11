Usa: Pelosi potrebbe annunciare decisione sul suo futuro in politica questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, potrebbe annunciare questa settimana le sue intenzioni in merito al suo futuro nella politica statunitense, all’indomani delle elezioni di medio termine che si sono tenute martedì 8 novembre. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che la presidente non ha ancora detto in maniera chiara cosa intenda fare una volta che sarà insediato il nuovo Congresso, ma che potrebbe annunciare la sua decisione entro la fine di questa settimana. Mentre prosegue il conteggio dei voti negli ultimi distretti della Camera dei rappresentanti, con i repubblicani che sino ad un solo seggio di distanza dalla conquista della maggioranza, dalla decisione della Pelosi dipende il futuro dell’organizzazione politica dei democratici alla camera bassa del Congresso. (Was)