Usa-Irlanda: amministratrice Usaid incontra ministro Coveney, focus su clima e sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha incontrato il ministro degli Esteri e della Difesa irlandese, Simon Coveney, a margine della sua visita a Washington. La discussione, riferisce una nota, si è incentrata sul futuro della partnership tra i due Paesi in una serie di ambiti: dalla sicurezza alimentare al cambiamento climatico, fino ad arrivare all’uguaglianza sociale e di genere. Particolare attenzione è stata dedicata alle necessità del settore agroalimentare irlandese, alle misure da mettere in campo per facilitare le esportazioni di prodotti agricoli provenienti dall’Ucraina e al contrasto alla crisi alimentare globale. (Was)