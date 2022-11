Aeroporti: a Fiumicino l’anteprima di “Diabolik, ginko all’attacco” con i protagonisti del film (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aeroporti di Roma, società del gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. fiumicino dispone di due terminal passeggeri ed è dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e intercontinentali; Ciampino è principalmente utilizzato dalle compagnie aeree low cost, dagli express-courier e dalle attività di aviazione generale. nel 2019 AdR ha registrato, come sistema aeroportuale, 49,4 milioni di passeggeri con oltre 240 destinazioni nel mondo raggiungibili da roma, grazie alle circa 100 compagnie aeree operanti nei due scali (nel 2021, a seguito degli effetti indotti dal covid – 19 sul trasporto aereo, l’aeroporto di fiumicino ha registrato circa 11,7 milioni di passeggeri mentre lo scalo di Ciampino ha chiuso l’anno con 2,3 milioni di passeggeri). negli ultimi cinque anni aeroporti di r+Roma ha ricevuto numerosissimi premi, riconoscimenti e attestazioni di qualità. i principali sono sicuramente il airport service quatity award, assegnato da aci world per la categoria di aeroporti europei con oltre 40 milioni di passeggeri all'anno, ottenuto per gli anni dal 2017 al 2021 per l’alto livello di soddisfazione dei passeggeri e l’aci europe best airport award, categoria di aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri all'anno, per gli anni 2018, 2019, 2020, 2022: il riconoscimento, in questo caso, premia il raggiungimento dell'eccellenza in diverse discipline, tra cui la sicurezza, le operazioni, le infrastrutture, le relazioni con la comunità, la consapevolezza ambientale e il customer care.grazie a questi risultati, nel 2022 aci world ha incluso adr nel “director general’s roll of excellence”, albo di eccellenza di cui fanno parte solo 64 su oltre 18.000 aeroporti in tutto il mondo per gli elevatissimi livelli di qualità offerti ai propri passeggeri. (segue) (Com)