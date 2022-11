Medio Oriente: Usa, discussioni con Oman su apertura dello spazio aereo ai voli israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, hanno incontrato il ministro degli Esteri omanita, Sayyid Badr al-Busaidi, la settimana scorsa, per discutere la possibilità di aprire lo spazio aereo dell’Oman ai voli delle compagnie israeliane. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che la chiusura dello spazio aereo omanita rischia di rendere inutili le concessioni annunciate dall’Arabia Saudita lo scorso luglio, quando Riad ha dato ai vettori israeliani il permesso di utilizzare lo spazio aereo per i voli in arrivo da India e Cina. Il passaggio nei cieli dell’Oman è infatti necessario per far proseguire gli aerei. Secondo le fonti, le discussioni tra le autorità di Washington e Mascate su questo tema vanno avanti dallo scorso luglio. Inoltre, il governo omanita avrebbe avanzato una serie di richieste, come l’avvio di un dialogo strategico sull’istruzione, lo scambio culturale, il commercio e gli investimenti. (Was)