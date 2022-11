Sardegna: operazione Corpo Forestale, sequestrati 100 chili di cannabis, arrestato un 53enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il sequestro circa 100 chilogrammi di cannabis si è conclusa un’operazione condotta dal Nucleo Investigativo del Corpo Forestale dell’Ispettorato di Cagliari e dalle Stazioni di Villacidro, Guspini Sanluri e Dolianova. Il grosso quantitativo di sostanza stupefacente è stato rinvenuto dai forestali all’interno di un agriturismo, attualmente chiuso, in località Funtanazza, nel comune di Arbus. Impegnati nelle consuete attività volte al contrasto del bracconaggio alle pendici del Monte Arcuentu, gli agenti sono stati allertati dal forte odore proveniente da un locale dell’agriturismo, all’interno del quale sono stati rinvenuti 12 sacchi contenenti la droga. Dopo la conferma giunta dai Carabinieri del RIS che la cannabis sequestrata superava i valori di cannabinoidi consentita dalla legge, al Pubblico Ministero Emanuele Secci non è rimasto altro che disporre gli arresti domiciliari per l’allevatore I.D, di 53 anni di Arbus, titolare dell’azienda Agrituristica. Con questo ultimo intervento sono oltre 6 i quintali di sostanza stupefacente sequestrati quest’anno dal Corpo Forestale. (Rsc)