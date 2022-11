© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione agli incontri con la coalizione, "che ringrazio, iniziano da subito domani e termineranno entro la settimana". Lo dichiara in una nota Alessio D'Amato. "Abbiamo poco tempo e bisogna agire in fretta, non voglio concedere alcun vantaggio alla destra. La mentalità vincente è di chi si sente già in campagna elettorale", conclude. (Rer)