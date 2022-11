Ucraina: Zelensky, bene la bozza di risoluzione Onu sui diritti umani in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha salutato con favore l’approvazione della bozza di risoluzione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Crimea. “Accolgo con favore l'approvazione della bozza di risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sui diritti umani nella Crimea occupata dai russi. Grato a coloro che hanno cambiato idea. Questa guerra è iniziata con la Crimea e finirà con la Crimea”, ha scritto Zelensky su Twitter. Lo scorso 14 novembre l’Assemblea generale dell’Onu ha approvato una risoluzione che chiede alla Russia di pagare i danni di guerra all’Ucraina e che si renda responsabile per le sue violazioni della legge internazionale in Ucraina.(Kiu)