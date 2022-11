Lazio 2023: Astorre (Pd), primarie si fanno se serve per allargare il campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primarie si fanno se serve per allargare il campo. "Siamo disponibili a fare le primarie se serve, come ha detto anche oggi D'Amato: si fanno se serve per allargare il campo. Il tema sono i programmi. Quello che noi abbiamo scritto al livello regionale è stato concordato tutto anche con il livello regionale del M5s. Quel programma è ottimo quindi a partire dal quel programma noi pensiamo si possa costruire un campo largo per sconfiggere la destra". Lo ha detto il segretario regionale del Pd Bruno Astorre, al termine del tavolo del centrosinistra. "Quindi chiediamo a tutti di ritornare sui temi. Purtroppo il livello regionale dei 5 stelle è stato smentito da Giuseppe Conte", ha concluso (Rer)