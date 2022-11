Aeroporti: a Fiumicino l’anteprima di “Diabolik, ginko all’attacco” con i protagonisti del film

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Si rinnova anche quest’anno la partnership tra aeroporti di Roma e Rai cinema nata con l’intento di offrire al patrimonio culturale cinematografico italiano un’opportunità di visibilità e diffusione dei propri contenuti in un contesto unico come quello aeroportuale. si terrà questa sera il secondo evento frutto dell’accordo con la proiezione in anteprima presso il terminal 5, allestito per l’occasione come un vero proprio cinema con sedute e le grafiche del film, della pellicola targata Manetti bros. “Diabolik: ginko all’attacco!” in uscita domani nelle sale e distribuita da 01distribution. all’evento, che segue l’anteprima del primo episodio della saga svoltosi lo scorso anno a fiumicino, partecipano giornalisti e rappresentanti delle istituzioni. presenti anche il protagonista giacomo gianniotti, che veste i panni del re del terrore, alessio lapice, nel ruolo dell’agente roller, e i registi antonio manetti e marco manetti noti anche come manetti bros., oltre ai produttori carlo macchitella e pier giorgio bellocchio per mompracem. (segue) (Com)