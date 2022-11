Aeroporti: a Fiumicino l’anteprima di “Diabolik, ginko all’attacco” con i protagonisti del film (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 2017 SKYTRAX ha riconosciuto ad Aeroporti di Roma le 4 STARS AIRPORT RATING, un certificato di eccellenza per l’impegno a garantire ai passeggeri la migliore esperienza possibile. Sempre Skytrax nel 2018 ha assegnato ad ADR WORLD’S MOST IMPROVED AIRPORT sulla valutazione dei servizi sperimentati dai passeggeri in diversi aeroporti in tutto il mondo. Nel 2022 ADR ha ricevuto, sempre da Skytrax, il BEST AIRPORT STAFF IN EUROPE per la soddisfazione di precisi parametri di cordialità ed efficienza del personale addetto all’assistenza al cliente in aerostazione. Nel periodo della pandemia di Covid-19 Aeroporti di Roma si è distinto per i numerosi riconoscimenti sul tema salute e sicurezza: da ACI l’AIRPORT HEALTH ACCREDITATION di ACI World sul rispetto delle misure e protocolli sanitari per il 2020 e 2021, AIRPORT HEALTH MEASURES AUDIT PROGRAMME – ACI BUREAU VERITAS per il 2020 sull’efficace implementazione sul campo delle misure di contrasto al COVID-19, da Skytrax COVID-19 SKYTRAX AIRPORT RATING 2020 sull’efficienza delle procedure, COVID-19 AIRPORT EXCELLENCE AWARD 2021 per gli elevati protocolli di salute, igiene e sicurezza durante la pandemia. L’Ente RINA, inoltre, nel 2020 assegna ad Aeroporti di Roma il BIOSAFETY TRUST CERTIFICATION.Anche in tema di sostenibilità ADR si è distinto ricevendo dalla United Nations World Tourism Organization la LEADERSHIP IN SUSTAINABILITY AND COMMITMENT TO RESPONSIBLE TRAVEL nel 2020.Nel 2021, legato al progetto SESAR - Single European Sky, è stato riconosciuto l’ACI EUROPE DIGITAL TRANSFORMATION AWARD, riconoscendo grande apprezzamento per l’investimento dell’aeroporto nel nuovissimo Airport Operation Center, e per l’implementazione del nuovo modello di innovazione incentrato sull’Open Innovation.Nel 2022 Plug and Play Tech Center, il più grande fondo privato di investimento in Silicon Valley, ha assegnato ad ADR il “Corporate Innovation Award” per l'impegno a promuovere le iniziative di open innovation e a costruire un innovativo «aeroporto del futuro». (segue) (Com)