Polonia: capo Stato maggiore Usa ha tentato di contattare controparte russa dopo incidente, ma senza successo

- Lo staff del capo di Stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, ha tentato di contattare l’ufficio della controparte russa, il generale Valerij Gerasimov, per discutere la necessità di evitare qualsiasi escalation dopo il missile caduto ieri a Przewodow, nel sudest della Polonia, senza successo. Lo ha detto lo stesso Milley, durante una conferenza stampa organizzata al termine di una riunione virtuale del gruppo di contatto per la difesa ucraina. Il generale statunitense ha anche aggiunto di aver parlato con il suo omologo ucraino, Valeriy Zaluzhnyy, mentre il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha affermato di aver parlato con la controparte ucraina, Oleskii Reznikov. (Was)