Sicurezza: Sisto su decreto sui rave, norme sono scritte anche per essere migliorate

- "Come accade per tutti i decreti legge, le norme sono scritte anche per essere migliorate. Non si può pretendere che ci sia la perfezione al primo provvedimento". Lo ha detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ospite a "Il cavallo e la torre", su Rai3, in merito al decreto legge sui rave, le prime misure varate dall'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Misure che hanno cominciato il loro iter parlamentare al Senato. (Rin)