Lazio 2023: Marotta (Sce), per battere la destra serve campo largo

- Prendiamo atto delle scelte del Pd, legittime ma attualmente insufficienti a fare una proposta vincente per la regione Lazio. La palla è a D'Amato ascolteremo le sue parole. Lo dichiara, in una nota, Marotta, Sinistra ecologia ed ecologia. "Ad oggi per noi è insoddisfacente il perimetro della alleanza perché in queste condizioni non si compete, come dimostrano i sondaggi. Il nostro appello è di riaprire il dialogo programmatico anche coi 5stelle e quindi a tutto il campo largo. Senza pregiudiziali né sul programma né sui nomi, per tornare competitivi e non lasciare la regione alla destra", conclude. (Com)