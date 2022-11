Migranti: Lupi, rischio è che Ong diventino strumenti in mano a trafficanti esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Non si mette in discussione il ruolo delle Ong, ma il rischio fondamentale è che diventino, anche inconsapevolmente, strumenti in mano ai trafficanti di esseri umani". Lo ha detto in merito alla vicenda dei migranti il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, a "Stasera Italia", su Rete4. (Rin)