Iraq: Usa non lavoreranno con ministri legati a milizie sciite identificate come organizzazioni terroristiche

- Il governo federale degli Stati Uniti ha ribadito al nuovo premier iracheno, Mohammed Shia al-Sudani, di non avere intenzione di lavorare con ministri e funzionari affiliati a milizie sciite che Washington ha designato come organizzazioni terroristiche. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che l’amministrazione del presidente Joe Biden è “intenzionata a dare una possibilità al nuovo governo iracheno”, nonostante le preoccupazioni per la possibile presenza di milizie sciite precedentemente identificate come organizzazioni terroristiche all’interno del nuovo esecutivo. Tra questi, secondo le fonti, ci sarebbe il ministro dell’Istruzione, Naim al-Aboudi, in quanto membro della milizia sciita iraniana Asaid Ahl al-Haq (Aah). (Was)