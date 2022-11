Decreto Aiuti ter: Spinelli (Fd'I), priorità è caro bollette, date prime risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "ha da sempre sostenuto provvedimenti di responsabilità verso gli italiani e verso la nazione. Oggi fa suo il provvedimento Aiuti ter e, nel ruolo che gli italiani hanno affidato al centrodestra e a Giorgia Meloni in primis con le elezioni del 25 settembre, lo approva in Senato in tempi rapidi. Siamo impegnati con pragmatismo e con azioni efficaci a rispondere a tutte le criticità che stiamo vivendo. Questo governo ascolterà tutti, parti sociali, associazioni, categorie e cittadini e con determinazione continuerà a fare scelte celeri. Incomprensibili alcuni interventi delle opposizioni che mentono agli italiani, sapendo di mentire, quando disconoscono il lavoro a cui hanno partecipato nel governo precedente. La priorità delle priorità è il caro bollette e a questo abbiamo dato le prime risposte. Adesso si lavora alla legge Finanziaria in un tempo record mai accaduto prima per un governo. Fieri del lavoro fatto e consapevoli del lavoro che ci aspetta nei prossimi cinque anni". Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli.(Com)