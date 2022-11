Usa: Senato approva proposta di legge per tutelare matrimoni tra persone dello stesso sesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge per tutelare i matrimoni tra persone dello stesso sesso a livello federale, denominata Respect for Marriage Act, aprendo la strada al passaggio finale del testo alla Camera dei rappresentanti. La proposta è passata con 62 voti favorevoli e 37 contrari, grazie al contributo di 12 senatori repubblicani che hanno dato il proprio sostegno alla legge. “Quello di oggi è un passo avanti importante per rafforzare la giustizia sociale e l’uguaglianza nel nostro Paese”, ha commentato il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer. La Camera dei rappresentanti ha approvato la proposta lo scorso luglio, ma la camera alta del Congresso ha deciso di mettere al voto il testo dopo le elezioni di medio termine che hanno avuto luogo martedì 8 novembre. In mancanza di emendamenti, la proposta passerà questa settimana alla Camera dei rappresentanti per un voto ulteriore, per poi arrivare sulla scrivania del presidente Joe Biden. (Was)