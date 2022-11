Nicaragua: previsioni Fmi, crescita economica al 4 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nicaragua vedrà una crescita economica del 4 per cento nel 2022, frutto di una buona ripresa sostenuta da politiche macroeconomiche e finanziarie adeguate. E’ quanto contengono le ultime previsioni elaborate dal Fondo monetario internazionale (Fmi) al termine di una missione condotta nel Paese. “Dopo una contrazione di circa il 9 per cento nel periodo 2018-2020, l'attività economica si sta riprendendo bene, sostenuta da politiche macroeconomiche e finanziarie adeguate e da sostanziali riserve pre-crisi provenienti dai depositi governativi e dalle riserve internazionali”, si legge in un comunicato dell’istituzione internazionale. Anche i finanziamenti ufficiali internazionali, compresa l'assistenza di emergenza del Fondo monetario, hanno aiutato l'economia a far fronte alla pandemia e agli sforzi di ricostruzione dopo i due uragani consecutivi del novembre 2020. Il Prodotto interno lordo (Pil) è cresciuto del 10,3 per cento nel 2021 e dovrebbe crescere del 4 per cento nel 2022 , sostenuto dai consumi privati e dalle esportazioni. La crescita del Pil dovrebbe rallentare fino ad un 3 per cento nel 2023, a causa di una domanda esterna più debole e delle condizioni finanziarie più rigide nel contesto internazionale.(Nys)