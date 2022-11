Taiwan: capo Stato maggiore Usa Milley, una invasione è rischio troppo grande per la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una invasione militare di Taiwan da parte della Cina rappresenta un rischio troppo grande per Pechino in questo momento. Lo ha detto il capo di Stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, durante una conferenza stampa organizzata al termine di una riunione virtuale del gruppo di contatto per la difesa ucraina. “Le Forze armate cinesi non hanno abbastanza esperienza di combattimento e non sono abbastanza addestrate per una operazione del genere, e Pechino non si può permettere di prendere un rischio simile: sarebbe un errore strategico, e ci vorrà tempo prima che siano pronti a fare qualcosa del genere”, ha detto. (Was)