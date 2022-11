Lazio 2023: Zaratti (Ev-Si), riaprire dialogo con M5s, se rifiutano è responsabilità loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come alleanza Verdi e Sinistra italiana "abbiamo chiesto con forza che si riapra il dialogo con il Movimento 5 stelle, a livello locale e nazionale, perché lasciare il Lazio in preda alla destra senza combattere e da irresponsabili". Lo ha detto il deputato segretario regionale di alleanza Verdi Sinistra, Filiberto Zaratti, al termine della riunione di coalizione del centrosinistra nella sede del Pd Lazio a Roma. "Abbiamo chiesto di fare un confronto programmatico con il M5s non eludendo alcun tipo problema - ha spiegato -. Sul termovalorizztore si può rimettere in campo la proposta di una commissione formata dal governo, il commissario Gualtieri e la regione che verifichi le quantità di rifiuti che questa città produce e qual è il residuo, e valuti la possibilità di chiudere il ciclo dei rifiuti con le migliori tecnologie. Abbiamo chiesto - ha aggiunto - di riaprire la discussione con il M5s perché è evidente che così si va incontro ad una sconfitta certa che va a danno dei cittadini". (segue) (Rer)