- L’accordo raggiunto con le Regioni per potenziare gli Its “segna un nuovo tipo di rapporto, fatto di dialogo e di valorizzazione delle autonomie”. Lo scrive su Twitter il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Inoltre, dopo l’inerzia del precedente governo, è stato sbloccato un dossier fondamentale del Pnrr. Fatti non parole”, aggiunge Valditara. (Rin)