Spagna: Conferenza "Storia di Roma. Passato, presente e futuro" presso l'Istituto di cultura di Madrid

- Si è tenuta questa sera, presso l'Istituto italiano di cultura di Madrid, una conferenza intitolata "Storia di Roma. Passato, presente e futuro" in cui è stata presentata la nuova edizione spagnola del capolavoro letterario "Storia di Roma" di Theodor Mommsen. Organizzato dall'ambasciata d'Italia in collaborazione con l'ambasciata di Germania a Madrid, l'Istituto di cultura italiano e la casa editrice Turner, la conferenza ha visto la partecipazione dell'ultimo erede del celebre storico tedesco, il pronipote Peter Mommsen, che ha illustrato la vita e l'opera dell'illustre antenato che fu insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1902. Aprendo l'evento, assieme all'ambasciatrice tedesca, Maria Margarete Gosse, l'ambasciatore Riccardo Guariglia ha sottolineato "l'importanza della storia di Roma per i destini dell'Europa intera. L'universalismo romano è infatti la culla della nostra civiltà e nessuno meglio del tedesco Mommsen ha raggiunto il colossale traguardo di studiare la complessa realtà politica, istituzionale e storica di Roma, che è il patrimonio comune che unisce i popoli europei". (segue) (Spm)