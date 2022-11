Municipio Roma IX: M5s-CR, dimissioni assessore grande atto di coerenza contro l'inceneritore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le dimissioni di Alessandro Lepidini, assessore all'Ambiente del Municipio IX, sono un atto di grande coerenza e integrità politica. Così in una nota il Movimento 5 stelle di Roma Capitale e la Lista Civica Virginia Raggi. "Lepidini ha rinunciato alla carica per la sua netta contrarietà al progetto dell'inceneritore, che giustamente definisce 'superato, lontano dagli obiettivi ambientali europei e dannoso per il territorio'. A lui vanno tutti i nostri complimenti: ha avuto il coraggio di compiere una scelta certamente difficile, se non dolorosa, per restare fedele ai propri principi. Una decisione che parla chiaro e forte, e che lascia questa amministrazione nel pieno delle sue contraddizioni", conclude. (Com)