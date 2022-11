© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente Meloni (mamma) criticata perché porta la figlia con lei in Indonesia al G20. "Siamo all’assurdità. Non avendo altri argomenti, preferiscono attaccarla sul nulla. Ecco la mia posizione: ciascuna donna ha il diritto di scegliere come meglio ritiene su come fare la mamma. Basta con le inutili polemiche”. Così sui social il senatore Udc, Antonio De Poli. (Rin)