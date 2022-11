Lazio: Bonafoni (Pop), bene sospensione tavolo centrosinistra, rilanciare coalizione larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di oggi tra le forze politiche del centrosinistra laziale "ha sancito la sospensione del tavolo di confronto. Una scelta che condividiamo e necessaria per rilanciare il percorso. Dobbiamo salvaguardare il lavoro portato avanti negli ultimi due anni di governo regionale, costruendo ponti per favorire una coalizione larga; per questa ragione è opportuno attivare una delegazione con il Movimento 5 Stelle per comprendere realmente le possibilità di collaborazione". Così in una nota la consigliera regionale della lista civica Zingaretti del Lazio Marta Bonafoni, presidente del Movimento Pop. (Com)